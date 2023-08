Nowy rosyjski samolot szturmowy. Jak-130M następcą Su-25

Patrząc na samolot Jak-130 można odnieść wrażenie, że podobne maszyny od lat pojawiają się na polskim niebie. To dobre skojarzenie – 16 kupionych przez Polskę, włoskich samolotów szkolno-treningowych M-346 Master (Bielik), to konstrukcja mająca wiele wspólnego z rosyjskim Jakiem. Jak to możliwe?