Na tych samolotach uczą się latać najlepsi. Ma je także Polska

Do tej pory na zakup M-346 zdecydowały się Włochy (18 sztuk), Izrael (30 sztuk), Polska (16 sztuk), Katar (6 sztuk) i Singapur (12 sztuk). Ponadto nieujawniony do tej pory kraj, według nieoficjalnych informacji jest to Turkmenistan, zdecydował się na zakup uzbrojonej wersji M-346FA. Dodatkowo od 2023 roku na samolotach tego typu będą się szkolić także greccy piloci, ponieważ to państwo zleciło stworzenie nowego systemu szkolenia pilotów izraelskiej firmie Elbit, która wykorzysta w tym celu sprawdzone już w Izraelu M-346. Co zwraca uwagę, to to, że chociaż same liczby sprzedanych samolotów nie są zbyt duże, to na ich zakup zdecydowały się również państwa, które przykładają wyjątkową wagę do jakości używanego sprzętu (Izrael, Singapur) lub mogące sobie pozwolić na zakup dowolnego samolotu na świece (Katar), co jest pośrednim dowodem na ich jakość.