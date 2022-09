To pierwszy taki przypadek. Ukraińcy pokazali nagranie

Na ukraińskim niebie pojawia się coraz więcej dronów bojowych irańskiej produkcji. Oprócz Shahed 136, które w ostatnim czasie widziano m.in. nad Odessą, są to również drony Mohajer-6. Jeden z nich udało się po raz pierwszy zestrzelić, o czym donosi obrona powietrzna Sił Zbrojnych Ukrainy. Do sieci trafił nawet film z momentu zestrzelenia urządzenia, które służy m.in. do obserwacji, zwiadu, rozpoznania i misji bojowych.