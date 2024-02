Okręt podwodny projektu 677 Łada na złom. Miał być przyszłością rosyjskiej floty

Sankt Pietierburg, prototypowy okręt projektu 677 Łada ma tyle wad, że nie nadaje się do modernizacji. Zamiast służby w rosyjskiej flocie czeka go złomowanie. Choć kolejne seryjne jednostki są budowane i wchodzą do służby, rosyjska flota zmniejszyła zamówienie na Łady. Zamiast nowych okrętów projektu 677, woli projekty z czasów ZSRR.