Okręt B-871 Ałrosa wraca do Floty Czarnomorskiej. Może mieć na pokładzie pociski Kalibr

B-871 Ałrosa to okręt projektu 877W Pałtus – serii jednostek, do której należy m.in. jedyny obecnie okręt podwodny polskiej Marynarki Wojennej, czyli muzealny ORP Orzeł. Okręt wypiera 3040 ton, ma 76 m długości i szerokość 10 m. Został prowadzony do służby w 1990 roku i niemal połowę swojej służby spędził na remontach i usuwaniu różnych awarii.

Kilka lat temu w skład Floty czarnomorskiej weszło sześć okrętów podwodnych projektu 636.3 Warszawianka, dzięki czemu stara jednostka mogła zostać wysłana do stoczni na poważną modernizację. Przebudowa – jak donoszą źródła rosyjskie – właśnie dobiegła końca.

Co więcej, okręt B-871 Ałrosa zyskał nowe możliwości. Zdaniem agencji TASS są one porównywalne ze znacznie nowszymi okrętami typu Warszawianka. Co to oznacza w praktyce?

B-871 Ałrosa – możliwe, nowe uzbrojenie

Jeśli komunikat TASS jest zgodny z prawdą, "porównywalne możliwości" mogą oznaczać uzbrojenie starego okrętu w wyrzutnie pocisków manewrujących o niskim profilu lotu 3M14 Kalibr. Broń tę szczegółowo przedstawił Adam Gaafar:

"Kalibr to nazwa rosyjskiego systemu uzbrojenia, w którego skład wchodzą pociski manewrujące oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Broń została zaprojektowana w taki sposób, aby móc razić zarówno cele lądowe, jak i nawodne. Pojedyncza rakieta waży ok. 450 kg, a jej zasięg – w zależności od wersji – to ok. 1500-2600 km. Może być wyposażona w konwencjonalną głowicę odłamkowo-burzącą lub w jądrową."

Choć okręty podwodne projektu 877 przechodziły już podobne modernizacje, do tej pory rosyjski przemysł stoczniowy wykonywał je na potrzeby użytkowników zagranicznych. Dlatego ewentualne uzbrojenie okrętu B-871 Ałrosa w Kalibry byłoby pierwszą tego typu modernizacją w rosyjskiej flocie.

B-871 Ałrosa – nietypowy napęd

Serwis ZBiAM zwraca uwagę na jeszcze jedną, nietypową cechę okrętu – zamiast standardowej śruby, został on wyposażony w pędnik strumieniowy, podobny do tych, którymi są napędzane duże, atomowe okręty podwodne.

To rodzaj napędu, w którym woda jest zasysana do wnętrza kadłuba, a następnie z dużą siłą, w kontrolowany sposób, jest wyrzucana przez dyszę (pod względem działania przypomina to silnik odrzutowy), co pozwala okrętowi na poruszanie się. Na tę cechę okrętu wskazuje jego oznaczenie – litera W nazwie typu (877W Pałtus) pochodzi właśnie od rodzaju napędu (W od wodomietnyj).