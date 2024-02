Rosja wprowadziła do służby okręt podwodny "Kronsztad". Budowała go blisko dwie dekady

Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że okręt podwodny B-586 "Kronsztad" wszedł w skład 161. brygady okrętów podwodnych Floty Północnej. Jest on pierwszym seryjnym okrętem podwodnym projektu 677 (typ Łada). Resort podkreślił również, że w ciągu ostatnich 10 lat Marynarka Wojenna Rosji otrzymała 24 okręty podwodne różnego typu, czyli osiem razy więcej niż w poprzedniej dekadzie, na co zwraca uwagę The War Zone.

Okręty podwodne projektu 677 (typ Łada)

Okręty podwodne projektu 677 (typ Łada) zostały opracowane jako następcy jednostek typu Kilo, znanych także jako Warszawianki, które wciąż stanowią ważny element rosyjskiej floty okrętów podwodnych. Prace nad projektem 667 nie szły jednak zgodnie z planem. Pojawiły się spore opóźnienia, a cała produkcja w 2011 r. stanęła pod duży znakiem zapytania. W pewnym momencie Rosjanie zdecydowali nawet, że czas oczekiwania na nowe okręty jest tak długi, że warto kontynuować budowę mniej zaawansowanych, zmodyfikowanych jednostek projektu 636.3.

Warto również wspomnieć o perypetiach okrętu B-585 Sankt Petersburg, czyli pierwszej jednostki projektu 667. Stępka pod nią została położona już w 1997 r. Okręt zwodowano w 2004 r. i przyjęto go służby w 2010 r. Obecnie okręt – oznaczony jako jednostka eksperymentalna – został wycofany. Jak informował już Łukasz Michalik, wymagał tak kosztownych napraw, że zamiast nich można byłoby wybudować zupełnie nową jednostkę. Dlatego też Rosjanie zdecydowali o jego zezłomowaniu.

Wszystko wskazuje na to, że okręty projektu 667 mierzą się z poważnymi problemami konstrukcyjnymi, które wpływają na terminowość dostaw. Dla przykładu budowę jednostki B-586 "Kronsztad" rozpoczęto w 2005 r. Okręt zwodowano w 2018 r., a do służby wdrożono go dopiero teraz - w styczniu 2024 r., czyli po ok. 18 latach. budowy Podobna sytuacja dotyczy drugiej seryjnej jednostki projektu 677 (typ Łada), czyli okrętu B-587 "Wielkie Łuki", który pod koniec 2023 r. rozpoczął próby morskie.

Okręty skonstruowane w biurze konstrukcyjnym Rubin, mają długość ok. 70 metrów i wyporność 2700 ton. Według Rosjan mogą zanurzyć się na głębokość nawet 300 metrów, a do ich obsługi - ze względu na duży poziom automatyzacji - potrzeba zaledwie 35-osobowej załogi. Jak przekonują, jest on cichszy od swoich poprzedników, a jego konstrukcja pozwala na poruszanie się po płytkich wodach, takich jak np. Bałtyk. Okręt na powierzchni może poruszać się z maksymalną prędkością 21 węzłów, a pod wodą do 10 węzłów. Jego zasięg szacuje się na 7500 mil morskich.

Na okręcie zamontowano sześć wyrzutni torpedowych kal. 533 mm, które oprócz torped i min są w stanie wystrzelić pociski manewrujące Kalibr przeciwko celom lądowym i morskim. Dodatkowo okręt może być uzbrojony w przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe, znane jako MANPADS. Mowa tutaj o takich zestawach jak np. 9K333 Verba.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski