Ukraińcy zniszczyli transport pocisków Kalibr-NK. Poważna strata Rosjan na Krymie

Dżankoj to ważny węzeł kolejowy z położonym w pobliżu stacji kolejowej lotniskiem. Po zajęciu Krymu Rosja przekształciła to niewielkie miasto w ważną bazę wojskową, przez która dostarczane jest zaopatrzenie m.in. dla Melitopola .

Jedną lub – według różnych źródeł – serię eksplozji potwierdziła zarówno strona rosyjska, jak i Ukraina, a okupacyjny gubernator Krymu, Siergiej Aksjonow, potwierdził aktywność rosyjskiej obrony przeciwlotniczej . Krótko po tym Ukraińcy przyznali się do ataku na Dżankoj za pomocą dronów.

Okazuje się, ze ukraiński atak był czymś więcej, niż tylko kolejną próbą zniszczenia ważnej infrastruktury. Jego ofiarą padł bowiem transport pocisków Kalibr-NK , czyli kluczowej broni, używanej przez rosyjską marynarkę wojenną do atakowania celów na lądzie.

Kalibr-NK to morski wariant systemu Kalibr. Jest on przeznaczony dla okrętów nawodnych i korzysta z wyrzutni pionowego startu 3S-14. To nowa broń, która zadebiutowała w 2015 roku podczas rosyjskiej interwencji w Syrii. Salwę 26 pocisków odpaliły wówczas okręty rosyjskiej Floty Kaspijskiej, a kalibry przeleciały nad Iranem i Irakiem, aby uderzyć na cele w Syrii.