Pogrom rosyjskich bombowców. Stracili trzy Su-34

O zestrzeleniu Su-34 informują zarówno źródła ukraińskie, jak i rosyjskie, jednak nie ma zgody co do liczby zniszczonych maszyn. Ukraińcy chwalą się zestrzeleniem aż trzech, gdy Rosjanie przyznają się do straty jednego bombowca. Lokalni świadkowie wskazują, że były co najmniej dwa zestrzelone samoloty.