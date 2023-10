Oczyszczanie Strefy Gazy. Jeśli żołnierze Izraela zaatakują, to czeka ich tam piekło

Jednakże do całkowitego oczyszczenia Strefy Gazy z Hamasu, niezbędne będzie przeprowadzanie niezwykle trudnej operacji lądowej, do której przygotowują się m.in żołnierze z 551. Brygady Powietrznodesantowej.

Już pojawiły się informacje, że bojownicy Hamasu blokują cywilom opuszczenie północnej części Strefy Gazy przez bezpieczne korytarze nieostrzeliwane przez IDF. Wszystko to ma zatrzymać cywilów w strefie działań wojennych, co znacznie utrudni możliwości działania IDF-u ze względu na liczne ograniczenia międzynarodowego prawa humanitarnego.

W początkowym etapie operacji lądowej ogromnym zagrożeniem dla żołnierzy Cahalu będą również różnorakie zasadzki bojowników Hamasu z wykorzystaniem strzelców wyborowych i improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Są one znane choćby z Iraku i Afganistanu, a wytwarzane w zasadzie ze wszystkiego, co wybucha: min, moździerzy oraz ręcznej broni przeciwpancernej produkcji głównie irańskiej .

Mowa tutaj o powszechnych tandemowych granatach PG-7VR do granatnika RPG-7 zdolnych przepalić pancerz o grubości 600 mm, przeciwpancernych pociskach kierowanych (ppk) RAAD-T (ulepszona irańska kopia systemu 9M14 Malutka ) o zasięgu do 3 km i penetracji szacowanej na 400 mm stali pancernej czy ppk Dehlavieh, będących również irańską kopią rosyjskiego 9M133-1 Kornet-E o zasięgu ok. 5 km i mogącego przepalić ponad metr stali pancernej.

Całkiem możliwe też, że bojownicy Hamasu będą strzelać do żołnierzy IDF-u z budynków, w których będą przetrzymywani cywile, co nie pozwoli na zrównanie takiego punktu oporu np. wezwaniem artylerii czy lotnictwa.

Warto jednak zaznaczyć, że izraelski Cahal (wojska lądowe) dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem znacznie zwiększającym szanse przeżycia w tak skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Większość nowoczesnych pojazdów w postaci czołgów Merkawa lub ciężkich transporterów Namer. Te są konstrukcją bazującą na podwoziu wspomnianego czołgu o masie lekko ponad 60 ton przystosowaną do transportu maksymalnie 10 żołnierzy. Jest to najsilniej opancerzony transporter świata dysponujący wielkokalibrowym karabinem maszynowym Browning M2 lub granatnikiem maszynowym Mk 19 .

Dodatkowo obydwa pojazdy są wyposażone w system obrony aktywnej Trophy , mający zestrzeliwać nadlatujące pociski przeciwpancerne. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to system bez wad, ponieważ poza fizycznym zniszczeniem zagrożenia, tworzy też obszar rażenia odłamkami nieszkodliwymi dla czołgu, ale potencjalnie zabójczymi dla piechoty mającej współpracować z czołgami. Żołnierze muszą ciągle znajdować się w wyznaczonych strefach ochronnych, co w czasie zaciętej walki nie jest łatwe.

Kolejny rodzaj asortymentu w arsenale Cahalu to systemy zagłuszające sieć GSM, przez co np. podłożonego IED-a nie da się zdetonować za pomocą smartfona, a komercyjne drony mogą się stać bezużyteczne. Jeden z systemów to produkowany przez firmę Netline C-Guard. Może on występować nawet w wersji przenoszonej przez pojedynczego żołnierza.