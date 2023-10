Podziemna twierdza Hamasu. Bomby penetrujące kontra głębokie tunele

Napastnicy wrośli jak spod ziemi co, jak się później okazało, nie było tylko figurą retoryczną. Od lat narastało napięcie, spotęgowane przez operację Płynny Ołów , nazywaną też przez Arabów - nie bez powodu - masakrą Gazy. Hamas miał czas, aby się przygotować i na znacznie większa niż dotychczas skalę zszedł do podziemia. Dosłownie.

Dzięki nim Hamas mógł atakować niespodziewanie, co przełożyło się na straty IDF. Latem 2014 roku zginęło co najmniej 63 izraelskich żołnierzy.

Aby nie ryzykować życia żołnierzy, Żydzi robią to przy pomocy lotnictwa. Mają do tego wyspecjalizowaną broń, choć kupili ją z myślą o zupełnie innych celach .

Przygotowania do ataku na Iran mogą jednak okazać się pomocne podczas rozprawy z Hamasem. Izrael dysponuje bowiem zapasem konwencjonalnej broni , zdolnej do niszczenia celów ukrytych głęboko pod ziemią.

Są to bomby GBU-28 opracowane w USA w 1991 roku na potrzeby operacji Pustynna Burza. Pentagon obawiał się – słusznie – że używane dotychczas do niszczenia bunkrów bomby BLU-109/B okażą się niewystarczające do zniszczenia najlepiej chronionych bunkrów Saddama Husajna. Dlatego bardzo szybko, w ciągu zaledwie kilku tygodni, opracowano nowe bomby zdolne do zniszczenia szczególnie silnie umocnionych celów.