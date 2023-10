Hamas chwali się nową bronią. Świat zastanawia się, skąd ją mają

Jak już informowaliśmy, ma to odzwierciedlenie w uzbrojeniu członków Hamasu , którzy korzystają m.in. z irańskiej broni przeciwpancernej. Mutabar-1 do tej pory nie pojawiał się w przestrzeni publicznej, teraz poświęcono mu sporo uwagi.

Mutabar-1 to system obrony powietrznej. Z racji swojej konstrukcji należy uznawać go za system bardzo krótkiego zasięgu. Opublikowany materiał pokazuje, że kompleks składa się z wyrzutni mogącej obracać się o 360 stopni i pocisków z zapalnikiem. Widać też, że jest obsługiwany zdalnie, z improwizowanego stanowiska dowodzenia.

Może opierać się ona na założeniu, iż pociski są detonowane na pewnej wysokości, a fragmenty głowicy mają spenetrować określony obszar, a nie trafić dokładnie w dany cel znajdujący się w powietrzu. Regulowany jest jedynie kąt wystrzału, od ok. 20 do ok. 70 stopni. Może być to broń przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym czy nisko latającym śmigłowcom.