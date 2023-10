Potężna odpowiedź Izraela. Tak wygląda operacja "Żelazne Miecze"

W pierwszym przypadku mowa o pociskach EXTRA, opracowanych przez firmę Elbit Systems, zdolnych do rażenia celów na dystansie do 150 km, przy błędzie trafienia (CEP) poniżej 10 metrów. Można to określić jako odpowiednik amerykańskiego pocisku GMLRS , jednakże EXTRA ma zwiększony zasięg oraz dysponuje głowicą bojową o masie 120 kg.

W rezultacie powstaje szybująca bomba typu "odpal i zapomnij" o zasięgu od 60 do 125 km, w zależności od masy (od najcięższej do najlżejszej). Taka broń jest zdolna do precyzyjnego atakowania nawet ruchomych celów, co jest niemożliwe w przypadku samej nawigacji GPS, a naprowadzanie laserem wymagałoby ciągłego podświetlania celu wiązką przez samolot lub drona aż do chwili trafienia.