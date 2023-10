Bojownicy Hamasu atakujący Izrael. Oto czym dysponują

Atak na ogrodzenie graniczne poprzedził ogromny atak rakietowy , po czym tysiące bojowników Hamasu dokonało szturmu ogrodzenia i terenu w jego okolicy. Zaskoczeniem jest skala ataku, wydaje się, że izraelski wywiad go nie przewidział.

W początkowym etapie starć bojownicy Hamasu odnieśli kilka sukcesów, do których należy zaliczyć m.in. wyeliminowanie lub przejęcie kilku czołgów Merkawa IV oraz innych pojazdów w bazie Nahal Oz, a także pojmanie generała Sił Obrony Izraela (IDF) Nimroda Aloniego i nieznaną liczbę żołnierzy.

To największy atak w historii Hamasu, a w całej Strefie Gazy w meczetach trwa nawoływanie do walki z Izraelem. Atak ma poparcie Iranu, co znalazło odzwierciedlenie w wyposażeniu bojowników. Z kolei w przypadku Izraela obserwujemy na przykład ewakuację samolotów F-16 z lotnisk znajdujących się blisko Strefy Gazy.