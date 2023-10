Atak Hamasu , do którego przyłączył się Hezbollah , spotkał się z bardzo mocną odpowiedzią Izraela. Po wykorzystaniu lotnictwa do eliminowania celów w Strefie Gazy sięgnięto po kolejne rodzaje sił zbrojnych, w tym marynarkę wojenną.

Spike NLOS (Non-Line of Sight), znany w Izraelu jako "Tamuz", został oficjalnie pierwszy raz pokazany w 2021 r. To specjalna wersja pocisku Spike o zasięgu wydłużonym do 25 km. Broń jest przystosowana do zwalczania celów wykrytych przez wysuniętych zwiadowców lub drony. Co ważne, cel nie musi być widoczny dla strzelca, aby go namierzyć.