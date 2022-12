Samoloty M-346 Bielik. Koniec dostaw, Polska otrzymała wszystkie zamówione egzemplarze

W rezultacie Polska jest obecnie pod względem liczby posiadanych egzemplarzy drugim, po Włoszech, europejskim użytkownikiem tych maszyn. M-346 Bielik to samolot przeznaczony do zaawansowanego szkolenia , choć producent oferuje także wersję szkolno-bojową M-346FT i bojową M-346FA.

M-346 to dwusilnikowa maszyna, produkowana seryjnie od 2015 roku. Samolot ma dwuosobową załogę, 11,5 m długości, 9,7 m rozpiętości skrzydeł, a jego maksymalna masa startowa przekracza nieco 9600 kg. Master może rozpędzić się do prędkości 1090 km/h (ok. Mach 0,95), a zasięg lotu to 1900 km.