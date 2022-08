Ukraińska lekcja: latami produkowali nowoczesną broń. Była sprzedawana za granicę

Na niektórych z nich widać coś nietypowego – interfejs operatora wyrzutni, wyświetlany w języku arabskim. Czyżby Ukraina na początku wojny otrzymała pomoc z Bliskiego Wschodu? Nic bardziej mylnego – był to sprzęt wyprodukowany przez Ukrainę i przeznaczony na eksport.

Niemal do ostatniej chwili nowoczesne pociski przeciwpancerne, jak Skif ( eksportowy wariant systemu Stugna-P ) były przez Ukrainę wysyłane do zagranicznych odbiorców.

W rezultacie – gdy trzeba było jakoś zatrzymać rosyjskie czołgi – do obrońców trafiała przygotowana do eksportu broń. Sprzęt był często w pustynnym kamuflażu, z zagranicznymi opisami eksploatacyjnymi czy – jak widać na poniższym filmie – z arabskim interfejsem systemu kierowania.

Przez ostatnie dwie dekady Ukraina była jednym z czołowych eksporterów broni na świecie. Jednocześnie, co warto zauważyć, bardzo często była to broń używana. W praktyce oznaczało to "czyszczenie magazynów" – trwającą przez wiele lat wyprzedaż zmagazynowanego sprzętu wojskowego.