Ocenili broń z Korei. Wojsko użyło czterech słów

Teraz natomiast 16. Dywizja Zmechanizowana informuje, że na poligon ruszyły systemy artylerii rakietowej Homar-K. Żołnierze z 1. Mazurskiej Brygady Artylerii szkolą się na tym sprzęcie z Korei Południowej. Określają przy tym broń w czterech słowach: "precyzja, siła i skuteczność - to właśnie wyróżnia Bursztynową Artylerię" - czytamy we wpisie na X.

Polski system Homar-K, który bazuje na południowokoreańskich wyrzutniach wieloprowadnicowych K-239 Chunmoo, wyróżnia się zdolnością do wystrzeliwania różnych typów pocisków. Każda z dwóch dostępnych wyrzutni może być załadowana odmiennymi rodzajami rakiet, co pozwala na elastyczne dostosowanie uzbrojenia do specyficznych potrzeb operacyjnych.