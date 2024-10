Zwycięstwo powietrzne ukraińskiego F‑16. Ofiarą padł bombowiec Su‑34

Ukraina otrzymała do tej pory co najmniej dwie transze F-16A. Pierwsza, przekazana na przełomie lipca i sierpnia 2024 roku, miała liczyć 6-10 maszyn, z czego co najmniej jedna została stracona – choć nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ukraiński F-16 miał zostać omyłkowo zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.