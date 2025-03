Kupili 26 Gripenów. 24 samoloty nie nadają się do lotu

Jak wynika z informacji upublicznionych w wyniku debaty, toczącej się w południowoafrykańskim parlamencie, spośród 330 samolotów, którymi formalnie dysponuje lotnictwo RPA, tylko sześć jest w stanie wznieść się w powietrze. Spośród sześciu nadających się do lotu maszyn dwie to południowoafrykańskie Gripeny .

Jeszcze w 1999 roku RPA - jako pierwszy po Czechach i Węgrzech klient spoza Europy - zdecydowały się na zakup szwedzkich samolotów . Pierwotne zamówienie, opiewające na 28 maszyn, zostało z czasem ograniczone do 26 egzemplarzy.

Efektem tych oszczędności jest całkowita zapaść południowoafrykańskiego lotnictwa. Spośród 26 Gripenów do lotu nadają się tylko dwa. Spośród 24 Hawków - w powietrze mogą wznieść się zaledwie trzy.

© Danie van der Merwe, Flickr, Lic. CC BY 2.0

Nie lepiej przedstawia się sytuacja we flocie śmigłowców - żaden z 11 helikopterów szturmowych Rooivalk nie nadaje się do lotu, a spośród 39 śmigłowców Oryx (licencyjny wariant francuskiej Pumy) zdolnych do lotu jest jeden.