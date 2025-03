Rosyjski pokaz siły na Bałtyku. Ćwiczono różne scenariusze

Ćwiczenia odbyły się w jednym z najbardziej strategicznych regionów morskich Europy, zwraca uwagę Bulgarian Military. Akwen ten, często nazywany morzem wewnętrznym NATO, ze względu na otaczające go państwa przynależne do sojuszu, jest odgrywa obecnie ważną rolę m.in. dla kwestii bezpieczeństwa. Od aneksji Krymu przez Rosję w 2014 r. i wojny na Ukrainie, aktywność militarna w regionie wzrosła, przypomina serwis.

Rosyjska korweta Stojkij (545) to jeden z nowoczesnych okrętów projektu 20380. Okręt został zwodowany w 2012 r. w stoczni Siewiernaja Wierf w Petersburgu, a do służby wszedł w 2014 r. Projekt 20380, znany również pod nazwą "Strieguszczij", to seria wielozadaniowych korwet o niskiej sygnaturze radarowej, zaprojektowanych z myślą o obronie wybrzeża, zwalczaniu okrętów podwodnych oraz osłonie konwojów.

Kadłub Stojkija wykonano z nowoczesnych materiałów kompozytowych, co obniża jego wykrywalność przez radary. Okręt ma 104,5 metra długości i szerokość 13 metrów, a jego wyporność wynosi ok. 2 200 ton. Napęd stanowi układ dieslowski typu CODAD, składający się z czterech silników wysokoprężnych 16D49, zapewniających prędkość maksymalną około 27 węzłów. Zasięg operacyjny okrętu wynosi około 4 000 mil morskich.

Głównym uzbrojeniem tego okrętu są pociski przeciwokrętowe Ch-35 Uran, umieszczone w dwóch czteroprowadnicowych wyrzutniach, zdolne do niszczenia celów na dystansie do 260 km. Obrona przeciwlotnicza opiera się na systemie Redut, który wykorzystuje pociski 9M96E, podobne do tych używanych w systemach S-400, zdolne do zwalczania celów na dystansie do 40 km.