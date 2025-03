Pierwsze takie strzelanie Ukraińców. Ale będzie więcej

Koszt 2S22 Bogdana to ok. 2,5 miliona dolarów za sztukę. Jeden egzemplarz Bogdana-B ma kosztować natomiast ok. 1,5 miliona dolarów, co czyni go znacznie bardziej przystępnym cenowo sposobem wyposażenia jednostek artyleryjskich oczekujących broni dalekiego zasięgu.