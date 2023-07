Runął prosto do morza. Rosja straciła samolot szturmowy Su-25

Zadanie maszyny, której katastrofę widać na nagraniu jest proste – zapewnić pomoc w pierwszej linii walk powietrznych. Jednomiejscowy samolot szturmowy Su-25 pochodzi jeszcze z czasów radzieckich, bowiem pierwszy jego oblot miał miejsce w 1975 r. Do produkcji wszedł trzy lata później, w 1978 r. i był produkowany aż do 2017 r. W 2001 r. Rosja uruchomiła program modernizacji Su-25 do ulepszonej wersji Su-25SM, w których poprawiono możliwości bojowe maszyny.

Mierzący ponad 15,5 m długości i niemal 5 m wysokości samolot o rozpiętości skrzydeł ponad 14 m waży ok. 9,5 tony i jest zdolny do przenoszenia uzbrojenia o masie ponad 4,3 tony. Rozpędza się do niskiej prędkości ok. 950 km/h, a przy tym porusza się na stosunkowo niskim pułapie 7 km.