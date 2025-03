Jak podaje PAP, w połowie lutego trzyletni samiec został uwolniony z wnyków przez działaczy Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i policjantów. Wilk był wyczerpany po kilku dniach uwięzienia. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Mysikrólik w Bielsku-Białej, gdzie udało się go uratować. Otrzymał imię Mróz, ponieważ znaleziono go w mroźny dzień.