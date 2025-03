Jak podaje NASA, badania opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) wskazują na możliwość bardziej zaawansowanych cząstek organicznych na Marsie niż wcześniej sądzono. Naukowcy opisują odkrycie łańcuchów węglowych, złożonych z nawet 12 atomów, które zostały wykryte na Marsie, w miejscu, które niegdyś mogło być dnem starożytnego jeziora. To odkrycie, dokonane przez instrument badawczy na pokładzie łazika Curiosity, może dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących historii życia na Czerwonej Planecie. Wyniki badań zostały potwierdzone przez międzynarodowy zespół naukowców w laboratorium na Ziemi.