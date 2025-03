Naukowcy mają plan na pozbycie się mikroplastiku. Zadziwiająco prosty sposób

Niewielkie fragmenty plastiku , dostają się do naszych organizmów w niepokojących ilościach, głównie poprzez jedzenie i picie. W 2024 r. naukowcy odkryli prosty i skuteczny sposób na ich usunięcie z wody. Zespół z Uniwersytetu Medycznego w Guangzhou i Uniwersytetu Jinan w Chinach przeprowadził testy na wodzie miękkiej i twardej. Badania zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie "Environmental Science & Technology Letters" .

"Nano- i mikroplastiki (NMP) w wodzie z kranu, które płyną z centralnych systemów uzdatniania wody , są coraz większym globalnym problemem, ponieważ stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez spożycie wody" - piszą badacze w swoim artykule. Dodali nanoplastiki i mikroplastiki do wody, a następnie gotowali ją i filtrowali osady. W niektórych przypadkach do 90 proc. cząsteczek zostało usunięte dzięki procesowi gotowania i filtrowania , choć skuteczność różniła się w zależności od rodzaju wody.

Największą zaletą tej metody jest to, że większość ludzi może ją zastosować, korzystając z tego, co już mają w kuchni. "Ta prosta strategia gotowania wody może 'odkażać' nano- i mikroplastiki z wody z kranu i ma potencjał do nieszkodliwego zmniejszenia spożycia plastiku przez ludzi" - uważa główny autor badania inżynier biomedyczny Zimin Yu z Uniwersytetu Medycznego w Guangzhou i jego współpracownicy.