Kolejne państwo traci zaufanie do USA? Żałuje zakupu F‑35

Były duński minister gospodarki, a obecnie przewodniczący parlamentarnej komisji obrony Rasmus Jarlov, wyraził żal z powodu decyzji o zakupie myśliwców F-35, donosi The EurAsian Times. Jarlov podkreślił, że USA mogą zablokować dostawy części zamiennych, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Danii. Polityk obawia się też, że Amerykanie mogą wykorzystać swoją pozycję do wywierania presji na sojuszników.

"Nie wiem, czy w F35 jest wyłącznik awaryjny, czy nie. Oczywiście nie możemy uwierzyć na słowo [red. USA]. Jako jeden z decydentów stojących za zakupem F35 przez Danię, żałuję tego" - napisał Jarlov na platformie X. "USA z pewnością mogą unieruchomić samoloty, po prostu wstrzymując dostawy części zamiennych. Chcą wzmocnić Rosję i osłabić Europę i pokazują, że są gotowi wyrządzić ogromne szkody pokojowym i lojalnym sojusznikom, takim jak Kanada, tylko dlatego, że nalegają na istnienie jako kraj" - dodał.

Dania uważnie patrzy na amerykańską broń

Duński polityk zwrócił również uwagę na teoretyczną sytuację, w której USA zażądają Grenlandii od Danii i zagrożą wówczas dezaktywacją amerykańskiej broni. "Dlatego kupowanie amerykańskiej broni jest ryzykiem dla bezpieczeństwa, którego nie możemy podjąć. W nadchodzących latach dokonamy ogromnych inwestycji w obronę powietrzną, myśliwce, artylerię i inną broń i musimy unikać amerykańskiej broni, jeśli to w ogóle możliwe" - wyjaśnił. "Zachęcam naszych sojuszników i przyjaciół, aby zrobili to samo" - zakończył wpis.

Nie tylko Dania, ale także inne kraje uważnie przyglądają się ofertom na amerykańskie myśliwce F-35. Kanada, która zamówiła 88 takich maszyn, rozważa alternatywne rozwiązania z powodu napięć geopolitycznych i obaw o niezawodność USA. Podobne kroki podjęła Portugalia, która zrezygnowała z F-35 na rzecz europejskich myśliwców. Z dostępnych informacji wynika, że w obszarze jej zainteresowania mogą znajdować się szwedzkie Saab Gripen oraz francuskie Rafale, oferujące większą autonomię i niezależność od amerykańskich systemów.

W Niemczech również rosną obawy dotyczące amerykańskich myśliwców. Eksperci wojskowi ostrzegają przed możliwością zablokowania dostępu do oprogramowania samolotów przez USA, co mogłoby potencjalnie doprowadzić nawet do ich uziemienia. Choć Lockheed Martin zaprzecza istnieniu tego typu "wyłącznika", zależność od amerykańskich systemów wciąż budzi spory niepokój.

Alternatywy dla F-35

Wobec rosnących obaw o niezawodność USA, kraje europejskie coraz częściej rozważają zakup myśliwców z Europy. Wśród rozważanych opcji znajdują się wspomniane szwedzkie myśliwce Saab Gripen oraz francuskie Rafale. Saab Gripen, najnowsza wersja E/F, to maszyna zaprojektowana z myślą o przewadze technologicznej i ekonomicznej. Jego konstrukcja opiera się na filozofii niskich kosztów operacyjnych i elastyczności w działaniu. Dzięki wykorzystaniu silnika General Electric F414G, myśliwiec osiąga prędkość ponad 2 Machy, a jego zaawansowany radar AESA Raven ES-05 pozwala na skuteczne wykrywanie i namierzanie celów w każdych warunkach.

Elektronika Gripena jest jednym z jego największych atutów – system WRE Skyward-G oraz nowoczesne interfejsy umożliwiają integrację z szeroką gamą uzbrojenia. Samolot może przenosić rakiety powietrze-powietrze Meteor o zasięgu ponad 100 km, pociski IRIS-T i AIM-120 AMRAAM, a także bombę kierowaną GBU-39 SDB. Co więcej, dzięki niskiej sygnaturze radarowej i zaawansowanemu systemowi walki radioelektronicznej, Gripen jest trudnym celem dla wrogich systemów obrony powietrznej.

Francuski Dassault Rafale to natomiast myśliwiec, który od lat udowadnia swoją skuteczność na polu walki. Zaprojektowany jako samolot generacji 4.5, jest zdolny do wykonywania zadań zarówno w roli myśliwca przewagi powietrznej, jak i samolotu uderzeniowego. Napędzany dwoma silnikami Snecma M88-2, osiąga prędkość do 1,8 Macha i charakteryzuje się doskonałą manewrowością. Wersja Rafale F4 wprowadza dodatkowe ulepszenia w systemach sensorów, łączności i uzbrojenia.