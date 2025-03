Tajemnicze formacje. Kontrowersyjne odkrycie w Gizie

Dr Zahi Hawass, były minister ds. starożytności Egiptu, stanowczo odrzuca te twierdzenia, nazywając je całkowicie błędnymi. Jak podaje "The National", egiptolodzy podkreślają brak dowodów na istnienie takich struktur. Mimo to, badacze Corrado Malanga i Filippo Biondi zamierzają kontynuować swoje prace, choć egipski rząd prawdopodobnie nie udzieli im zgody na dalsze badania .

Według "The New York Post", naukowcy analizowali wibracje i fale sejsmiczne, aby wykryć mikroruchy, które mogą wpływać na tomografię 3D. Eksperci jednak wątpią, czy te metody mogły przeniknąć przez masywne kamienie piramid. Grafiki przedstawione przez "The New York Post" pokazują strukturę o długości 6,5 tys. stóp, z ośmioma dużymi szybami i spiralnymi ścieżkami co budzi pewne wątpliwości.