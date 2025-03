Używają zachodnich maszyn. Ta broń Rosji jest koszmarem Ukraińców

Same moduły poza elektroniką są wykonane z aluminium, którego obróbka wymaga precyzyjnej obróbki skrawaniem, z czym Rosja obecnie ma duży problem. Jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, Rosja jeszcze w 1990 roku była trzecim producentem maszyn numerycznych na świecie . Zapewniało to jej suwerenne możliwości produkcyjne na poczet własnego przemysłu.

Jednakże pięć lat później wolumen produkcji obrabiarek spadł do zera i lokalne rozwiązania zastępowano dużo nowszymi maszynami z importu. Po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie w wyniku sankcji i wycofania się wielu firm z tamtejszego rynku co powoduje problemy z pozyskiwaniem części zamiennych lub zastępstwem dla zużytych maszyn.

Oczywiście jak zawsze bywa pojawią się firmy naruszające sankcje jak choćby Haas Automation ukaranej przez USA. Z kolei wedle raportu "The Makers of Ruin: Glide Bombs, UMPK, and Their Civilian Cost" przygotowanego przez komisję NAKO (Independent Anti-Corruption Commission) najpopularniejszymi obrabiarkami CNC oraz narzędziami pokroju tokarek były te od niemieckich i japońskich producentów.