Niemcy podjęli decyzję. Wyślą Ukrainie potężną broń

System, który ma zostać przekazany przez Niemców, służy do zwalczania celów na krótkich dystansach (oddalonych o 40 km i znajdujących się na pułapach do 20 km). Pierwotnie IRIS-T były projektowane jako pociski powietrze-powietrze i miały zastąpić amerykańskie AIM-9 Sidewinder (z czasem powstały też ich wersje lądowe). Program ich budowy rozpoczął się w latach 90.

Producent twierdzi również, że pocisk może przeprowadzać uderzenie poprzedzone atakiem pozorowanym. Ma to na celu zmuszenie pilota wrogiej armii do podjęcia manewrów, które pozbawią go energii na kolejny unik. Start rakiety następuje z wyrzutni pionowej.