Największy problem Kremla. Inżynierowie umierają, nie ma ich kim zastąpić

Michaił Simonow, Siergiej Niepobiedimyj, Iwan Mikojan, Gienrich Nowożyłow, Rollan Martirosow, Paweł Kamniew i Aleksandr Błagonrawow. Co łączy tych Rosjan? To wybitni konstruktorzy – twórcy, odpowiednio, samolotu Su-27, pocisku Iskander , samolotów MiG-29, Ił-76 i Su-34, systemu rakietowego Kalibr i bojowych wozów piechoty BMP .

Śmierć wybitnych konstruktorów nie ma narodowości – na Zachodzie twórcy broni także umierają. W przeciwieństwie do Rosji zostawiają jednak po sobie nie tylko rzesze wykształconych następców, ale także instytucjonalną wiedzę, pozwalającą na korzystanie z dziesięcioleci doświadczeń bez obaw, że trafią one do grobu wraz ze śmiercią pojedynczych osób.

Kreml próbuje rozwiązać problem ogłaszając wielkie programy edukacyjne, jak przedstawiony w 2022 roku zamiar powołania – kosztem 36 mld rubli - 30 nowych uczelni, kształcących kadrę inżynierską . Tymczasem wojna i zachodnie sankcje spowodowały bezprecedensowy drenaż mózgów, kojarzony powszechnie z branżą IT, ale nie ograniczający się tylko do niej.

Od 2022 roku Rosję opuściło ok. 700 tys. osób. Jak ocenia demograf Saławat Abyłkalikow, są to "ludzie o bardzo wysokim poziomie kapitału społecznego, wielu młodych specjalistów". Władze w Moskwie zareagowały w typowy sposób: najpierw planem zakazu emigracji i pracy zdalnej, a potem "amnestią" dla tych, którzy zdecydują się wrócić. Tłumu chętnych jednak nie widać.

Porażka konstruktorów z zakładów Izmasz jest tym większa, że w nowej broni nie usunęli wad poprzednich modeli, za to zepsuli to, co było w nich dobre. W artykule "Najnowszy rosyjski karabinek AK‑12. Wojna pokazała, że to niedopracowany złom" szerzej przedstawia to zagadnienie dziennikarz Wirtualnej Polski, Przemysław Juraszek.