Sikorsky protestuje. Program FLRAA wstrzymany

Złożenie protestu skomentował Paul Lemmo będący prezesem firmy Sikorsky. "Bazując na dogłębnej analizie danych oraz uzasadnienia decyzji przedstawionego przez US Army uważamy, że propozycje nie były poprawnie ocenione w kontekście interesów US Army, żołnierzy i amerykańskich podatników. Krytycznym założeniem programu FLRAA było pozyskanie najskuteczniejszego, korzystnego kosztowo oraz najmniej ryzykownego w implementacji rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że Defiant X to odpowiednia maszyna transformacyjna, którego US Army potrzebuje do wykonywania złożonych misji dzisiaj i w przyszłości"