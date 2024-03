Iskandery jeszcze groźniejsze? Rosjanie już nad tym pracują

Iskander, czyli lądowy pocisk balistyczny to broń przeznaczona do wykonywania ataków na ważne cele wojskowe np. lotniska, centra dowodzenia, czy węzły łączności, a także na cele cywilne typu elektrownie. Rosjanie regularnie wystrzeliwują je w kierunku Ukrainy, gdzie potrafią wyrządzić poważne szkody. Wspomniany system Iskander-M korzysta z pocisków balistycznych o masie od 3800 do 4020 kg (w zależności od przenoszonego ładunku). Są to pociski o długości ponad 7 metrów i średnicy blisko metra.