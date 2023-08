Można je zniszczyć jednym strzałem. Putin dalej chce je produkować

Amunicja krążąca jest na froncie ważna po obu stronach konfliktu , zatem nie jest zaskoczeniem, że Rosjanie planują zwiększenie jej produkcji. Stanowią one dobrą broń do eliminowania kluczowych jednostek i obiektów przeciwnika , a więc radarów artyleryjskich, magazynów amunicji oraz paliwa. Stosunkowo niskie ceny dronów w porównaniu z pociskami artyleryjskimi pozwalają prowadzić więcej ataków.

Powszechnie wiadomo też, że pancerna duma Putina nie jest produkowana zgodnie ze sztuką – co może też wynikać z utrudnionego dostępu do półprzewodników i innych części niezbędnych do produkcji. Sami Rosjanie zwrócili ostatnio uwagę, że jeden z T-90M opuścił fabrykę z wadami konstrukcyjnymi. Mówiono o tym w kontekście niespotykanego w tego typu maszynach rozerwania spawów na wieży czołgu.