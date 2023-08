Niedobory były uzupełniane na wiele sposobów. Z jednej strony Rosjanie zajęli się bieżącą produkcją czołgów T-72B3, T-80BWM czy T-90M, a z drugiej zaczęli wyciągać z magazynów wszystko, co miało pancerz, armatę i mogło ruszyć z miejsca .

Choć nadal dysponowały skuteczną armatą kalibru 125 mm, to – na co zwraca uwagę publicysta David Axe z "Forbesa" – na skutek sankcji zostały pozbawione kluczowego elementu. Chodzi o nowoczesny celownik , zapewniający skuteczne prowadzenie ognia na dużych dystansach i w nocy.

Sosna-U to urządzenie łączące w sobie dzienny celownik, kamerę termowizyjną i laserowy dalmierz, z którego - przed strzałem - komputer balistyczny otrzymuje informację o odległości do celu. Dzięki dodatkowym sensorom, jak termometr i barometr, pozwala to na wprowadzenie odpowiednich poprawek.