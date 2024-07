MiG‑29 zaatakował Rosjan zachodnią bronią. Został po nich krater

Ok, rozumiem

Ukraińcy wykorzystują swoją coraz skromniejszą liczbę samolotów bojowych do atakowania kluczowych pozycji Rosjan. Najpopularniejszą maszyną Ukraińców są samoloty MiG-29 zintegrowane zachodnimi szybującymi bombami kierowanymi. Wyjaśniamy, z czego korzystają i jak to robią.

Ukraińskie lotnictwo dysponuje obecnie garstką samolotów sprzed rozpoczęcia wojny. Są to samoloty MiG-29, Su-27, uderzeniowe Su-24 oraz szturmowe Su-25. Rosjanie niestrudzenie na nie polują i niestety czasem udaje im się porazić prawdziwe maszyny zamiast makiet.

Ukraińskie MiG-i były widywane z bombami kierowanymi AASM Hammer, JDAM-ER oraz GBU-39 SDB. Są one montowane w improwizowany sposób na przejściówce obejmującej część pylonu z samolotu zgodnego ze standardem NATO i jest przymocowanej do właściwego pylona MiG-a. Koordynaty celu są wgrywane jeszcze przed startem lub dodawane przez ukraińskiego pilota ręcznie poprzez dodatkowy tablet w kokpicie połączony z szyną uzbrojenia.

Sądząc po eksplozji na poniższym nagraniu w rosyjską pozycję trafiła cięższa bomba o wagomiarze przynajmniej 250 kg. To wskazuje na AASM Hammer bądź JDAM-ER.

Bomby kierowane JDAM-ER i AASM Hammer — dwie drogi tej samej koncepcji

JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition - Extended Range) to zaawansowane bomby kierowane, które pozwalają na precyzyjne trafienie celów na dużą odległość. Wyposażone są w moduły nawigacji GPS oraz INS (Inertial Navigation System), co zapewnia dużą dokładność trafienia rzędu kilku metrów. Jeśli jednak w okolicy działają systemy walki elektronicznej zakłócające nawigację satelitarną, to ich precyzja ulega pogorszeniu.

Z kolei zasięg rzędu nawet 70 km zapewniają rozkładane skrzydła pozwalające bombie szybować po zrzuceniu z dużej wysokości. Jest to jednak problematyczne, ponieważ w takim przypadku nosiciel jest łatwo wykrywalny z przez np. naziemne systemy przeciwlotnicze średniego zasięgu zdolne zestrzeliwać samoloty na dystansie ponad 100 km.

Jedną z formą minimalizowania ryzyka jest lot na niskiej wysokości i wznoszenie się na krótko przed zrzutem bomb co ma zapewnić im większy zasięg. W przypadku JDAM-ów będzie to tylko parę kilometrów, ale inaczej wygląda to w przypadku francuskich bomb AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire Highly Agile Modular Munition Extended Range).

Te są dodatkowo wyposażone w silnik rakietowy zapewniający w takich warunkach zrzutu zasięg aż 15 km. Te dysponują też bardziej zaawansowanym zestawem głowic naprowadzających opartych o wiązkę lasera bądź sensor działający w podczerwieni widzący termiczny obraz celu. Tego typu głowice pozwalają trafić z dokładnością poniżej metra nawet ruchomy cel w każdych warunkach, tylko są drogie bądź wymagają np. obserwatora oświetlającego cel wiązką lasera.

Obydwa rodzaje modułów są przeznaczone do montażu na standardowych bombach lotniczych Mk 82/83/84 o masie kolejno 225 kg, 450 kg (tylko JDAM-ER) i 900 kg. Jest to bardzo skuteczne narzędzie, z którego nauczyli się też Rosjanie masowo wykorzystując bomby FAB z modułami UMPK do bombardowania Ukraińców.

