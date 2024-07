M2A2 Bradley w akcji. Demoluje Rosjan w Nowym Jorku

M2A2 Bradley ODS waży 27 ton, co nie jest dużą masą na tle nowszych konkurentów, takich jak choćby CV90 czy Puma , których masa sięga około 40 ton. Mimo to M2A2 Bradley zapewnia dobrą ochronę dla trójosobowej załogi i formalnie sześcioosobowego desantu (w przypadku Ukrainy widać, że zwykle transportowanych jest nawet ośmiu żołnierzy).

Zapewnia on ochronę przed jednogłowicowymi granatami PG-7VL zdolnymi przepalić 500 stali pancernej, a właśnie takie są najczęściej montowane na dronach FPV . Dzięki temu Bradley może przetrwać nawet kilka trafień , co już miało miejsce. Ponadto M2A2 Bradley zapewnia też dobrą ochronę załogi po wjechaniu na miny przeciwpancerne.

M2A2 Bradley jest wyposażony w bogaty zestaw uzbrojenia, umożliwiający neutralizację różnych celów, od piechoty po czołgi. Głównym uzbrojeniem jest armata automatyczna M242 Bushmaster kal. 25 mm, zdolna do oddania 200 strzałów na minutę na efektywną odległość ok. dwóch kilometrów. Armata ta może wykorzystywać amunicję przeciwpancerną i odłamkowo-zapalającą M792 HEI-T .

Z kolei do zwalczania ciężkich celów w postaci czołgów M2A2 Bradley ma podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71F (TOW 2B), które potrafią niszczyć czołgi na dystansie do 3750 metrów i atakują najsłabszy górny pancerz. Jest to jednak system starszej generacji wymagający manualnego naprowadzania pocisku aż do trafienia celu i może być stosowany tylko podczas postoju.