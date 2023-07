Ukraińcy mają zachodnie bomby. Umieścili na nich wymowne napisy

JDAM-ER to ulepszony wariant JDAM (Joint Direct Attack Munition). Dopisek ER to skrót od ang. Extended Range. Dzięki zastosowaniu rozkładanych skrzydeł konstruktorom udało się znacząco zwiększyć zasięg – do aż 70-80 km, podczas gdy przy JDAM nie przekracza on 25 km.