Jedyny lotniskowiec Rosji. Jego załoga stała się batalionem piechoty

Formowanie batalionów piechoty z intelektualnej elity sił zbrojnych, do jakich poza lotnictwem należy także marynarka wojenna jest oznaką desperacji Rosjan, przypominającej działania III Rzeszy pod koniec II wojny światowej.

Wykształcenie oraz wyszkolenie załóg okrętów wojennych trwa lata oraz wymaga ogromnych kosztów i marnowanie później takich ludzi do frontalnych szarż nie bez powodu nazywanych "mięsnymi szturmami" to oznaka desperacji.

Oznacza to, że brakuje rezerwy kadrowej i straty łata się w zasadzie czymkolwiek podobnie jak miało to miejsce podczas ostatnich miesięcy istnienia III Reszy kiedy to z marynarzy Kriegsmarine formowano piechotę.