USS Gerald R. Ford wysłany do Europy. To najpotężniejszy lotniskowiec świata

Nowy rodzaj zasilania okazał się niezbędny ze względu m.in. na zastosowanie na Fordzie nowych, elektromagnetycznych katapult, którymi zastąpiono katapulty parowe. Rozpędzają one ważący niemal 30 ton (z bronią i paliwem) samolot F/A-18E/F Super Hornet do prędkości 250 km/h w zaledwie dwie sekundy.

W połączeniu ze zmodernizowanym systemem transportowym, m.in. windami. Pozwala to nowej jednostce na prowadzenie znacznie intensywniejszych działań, co w praktyce sprowadza się do możliwości obsługi większej liczby startów i lądowań.

Jest to możliwe mimo obsługiwania okrętu przez mniej liczną załogę. W porównaniu ze starszymi lotniskowcami, których pełna obsada – łącznie z pilotami i obsługą samolotów – liczyła ok. 5 tys. osób, na nowym okręcie dało się ją nieznacznie zmniejszyć, do ok. 4700 osób.