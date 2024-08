Ukraińcy przetestowali pocisk balistyczny. Pozwoli atakować w głębi Rosji

Możliwe, że to właśnie z tej baterii Ukraińcy skorzystali do porażenia rosyjskiej bazy lotniczej Saki na Krymie w 2022 roku , czyli na długo, zanim otrzymali amerykańskie pociski balistyczne MGM-140 ATACMS . Warto też zaznaczyć, że w 2023 roku Ukraińcy wedle doniesień mieli zapewnić stabilne finansowanie programu, o czym wspomniał jeszcze w czerwcu 2023 roku ówczesny ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

Szczegóły dotyczące pocisków Grom lub Grom-2 są nieznane, ale wcześniejsze doniesienia o zaprojektowaniu wersji eksportowej dla Arabii Saudyjskiej zakładały powstanie pocisku balistycznego z głowicą o masie 480 kg i zasięgu 300 km, czyli maksimum tego, na co pozwala Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR).

Tymczasem w przypadku wersji na swój własny użytek najprawdopodobniej Ukraińcy celowali w pocisk o zasięgu około 500 km podobnie jak ma to miejsce w rosyjskich Iskanderach-M . Naprowadzanie najpewniej opiera się jak w przypadku konkurencyjnych rozwiązań o kombinacje nawigacji inercyjnej i satelitarnej.

Nie jest to idealne rozwiązanie ze względu na możliwość zagłuszenia sygnału GPS , ale ogromna głowica bojowa, która raczej będzie występować w odmianie odłamkowo-burzącej i kasetowej zapewni wystarczające możliwości niszczące nawet w przypadku chybienia o kilkadziesiąt metrów.

Pociski Grom-2 będą idealnym środkiem do rażenia rosyjskich lotnisk położonych o około 500 km od linii walk, ponieważ w przypadku pocisków balistycznych poruszających z prędkością rzędu Mach 7 (8643 km/h) kwestia pokonania 500 km to parę minut. Aktualnie w przypadku wykorzystania rojów dronów poruszających się z prędkością lekko ponad 120 km/h do ataków na lotniska w Rosji zostawia dużo czasu (zwykle ponad godzinę) na ewakuację wszystkich lotnych samolotów z zagrożonego lotniska.