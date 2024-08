Katastrofa okrętu podwodnego K‑141 Kursk. Niekompetencja, kłamstwa i bałagan

W dniach 12-21 sierpnia 2000 roku ratownicy z Rosji, a później także Norwegii i Wielkiej Brytanii, usiłowali dotrzeć do uwięzionego pod wodą okrętu podwodnego Kursk. Choć jego katastrofę przeżyły początkowo 23 osoby, kłamstwa Rosjan i nieskuteczna akcja ratunkowa doprowadziły do śmierci całej załogi. Co wydarzyło się prawie ćwierć wieku temu na Morzu Barentsa?