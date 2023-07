Turcy znaleźli sposób na nowoczesne zagrożenia. Jest nim ASELSAN GÜRZ

Podczas najbliższych targów IDEF 2023 w Turcji zostanie pokazany system przeciwlotniczy GÜRZ zaprojektowany przez ASELSAN. Jest to bardzo zaawansowany system oparty na podwoziu ośmiokołowym wyposażony w aż trzy typy uzbrojenia i aż cztery radary wykonane w technologii AESA.

Koncepcyjnie przypomniana on rosyjskiego Pancyra-S1 , ale sądząc po dostępnych informacjach przewyższa go technologicznie. Mamy tutaj bowiem system dedykowany zwalczaniu szerokiego spektrum zagrożeń począwszy od dronów po śmigłowce, pociski manewrujące i samoloty.

Uzbrojenie obejmuje jedną produkowaną przez tureckie zakłady MKEK na licencji armatę Oerlikon KDC kal. 35 mm stosowaną w m.in. systemie Skynex i będąca rozwojową wersją armaty KDA stosowanej m.in. w Gepardach lub polskim okrętowym systemie CIWS (Close-In Weapon System) OSU-35K Tryton . Armata KDC w stosunku do KDA różni się przede wszystkim zwiększoną szybkostrzelnością z 550 strz./min do 1100 strz./min.

Wspólna jest za to gama amunicji obejmująca m.in. warianty przeciwpancerne lub programowalne, detonujące się na określonym dystansie zasypując cel gradem wolframowych odłamków. Zasięg skuteczny armaty to około 4 km, a na dalszy dystans GÜRZ dysponuje ośmioma pociskami rakietowymi podzielonymi na dwa typy.

Pierwszy to nieujawnione pociski bardzo krótkiego zasięgu, którymi mogąc być produkowane przez firmę Roketsan pociski SUNGUR o zasięgu do 8 km dysponujące głowicą naprowadzająca typu IIR, a drugim HİSAR-A o zasięgu ponad 10 km także wyposażone w taki sam typ głowicy naprowadzającej.

Z kolei do ciągłej obserwacji otoczenia miałyby służyć aż cztery radary. Zazwyczaj systemy przeciwlotnicze mają dwa radary, z czego jeden jest obrotowy i zapewnia przeszukiwanie terenu, a drugi to radar kierowania ogniem, który musi do chwili oddania strzału nakierowany na cel, ponieważ zapewnia dane celownicze z ograniczonego obszaru.