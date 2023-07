Ukraińska kontrofensywa. Amerykański pogromca min podczas pracy

Ukraińcy otrzymali systemy M58 MICLIC z USA, które należą do kategorii niezbędnego sprzętu w warunkach trwającej kontrofensywy przebijającej się przez bardzo rozległe pola minowe. Warto zaznaczyć, że nie odbywa się to bez strat i postępy są powolne.

W przeciwieństwie do widzianych już pojazdów M1150 Assault Breacher opartych na podwoziu czołgów M1 Abrams opisywanych przez Łukasza Michalika do Ukrainy trafiły też systemy M58 MICLIC. Te wprowadzone do służby 1988 roku są umieszczone na kołowej lub gąsienicowej naczepie z wyrzutnią dla jednej rakiety niekierowanej MK22 Mod 4kal. 127 mm i prowadnicą dla 107-metrowych ładunków wydłużonych.