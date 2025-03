Ta broń była bezużyteczna. Teraz po poprawkach wróci do Ukrainy

Warto zaznaczyć, że rakietobomby GLSDB o zasięgu około 150 km to bardzo dobry substytut dla pierwszych wersji pocisków balistycznych MGM-140 ATACMS o zasięgu 165 km, których zapasy w USA miały zostać wyczerpane. Łatwodostępna możliwość niszczenia rosyjskiej logistyki bądź punktów dowodzenia na dystansie ponad 100 km byłaby dla Ukrainy ogromną pomocą.

GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) to opracowywane od 2015 roku z inicjatywy Szwecji rozwiązanie mające zapewnić zwiększony zasięg rażenia wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych M270 MLRS i M142 HIMARS przy założeniu niskich kosztów.

Idea polegała na wykorzystaniu silnika rakietowego pocisku GMLRS, do którego dodano bombę szybującą GBU-39 SDB . Wykorzystanie obecnych rozwiązań ma zapewnić szybkie możliwości produkcji oraz niższą cenę niż opracowywanie nowego systemu od zera o większym zasięgu. Zasada działania polega na wystrzeleniu rakietobomby, po czym sekcja z silnikiem rakietowym odpada po wypaleniu się a bomba po rozłożeniu skrzydeł, kontynuuje lot do celu.

Co prawda są one też wyposażone w moduł nawigacji inercyjnej kalkulujący pozycję na podstawie np. prędkości lotu pocisku lub bomby i czasu do obliczania pozycji, ale te kalkulacje są zawsze obarczone błędem kumulującym się z odległością. W efekcie precyzja bomby z deklarowanych paru metrów potrafi pogorszyć się o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset metrów w zależności od dystansu.