"Świat już się zmienił. W USA odbyły się wybory, istniało stanowisko w stosunku do NATO i świata, wyrażone przez Sekretarza Obrony i samego Prezydenta USA, które należy również uwzględnić w Europie i w tym, co dotyczy Portugalii. A ten nasz sojusznik, który zawsze był przewidywalny przez dziesięciolecia, może przynieść ograniczenia w użytkowaniu, konserwacji, komponentach i wszystkim, co ma związek z zapewnieniem, że samoloty będą operacyjne i używane we wszystkich typach scenariuszy" - dodał.