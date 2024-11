"Dokonało się". Polska kupiła cenny sprzęt

Polska inwestuje w obecnie wykorzystywane i zmierzające do wojska samoloty bojowe. Paweł Bejda poinformował w piątek 29 listopada, że Agencja Uzbrojenia podpisała umowę za ok. 175 mln dolarów . Po kilku miesiącach od uzyskania zgody dopełniono zakupu 232 pocisków AIM-9X. Wiceminister zapowiada, że dostawy rozpoczną się w 2028 r.

Wspomniane pociski AIM-9X Sidewinder, o których nabyciu przez Polskę informuje Bejda, to broń krótkiego zasięgu klasy powietrze-powietrze produkcji amerykańskiej (firma Raytheon). To najnowsza generacja pocisków AIM-9 Sidewinder.

AIM-9X powstał z myślą o możliwości prowadzenia działań bojowych zarówno w dzień, jak i w nocy. Obecność dysz o zmiennym wektorze ciągu przyczynia się do zwiększenia zwrotności pocisków. Długość pojedynczej amunicji sięga 3 m, natomiast średnica pocisku wynosi niemal 130 mm przy rozpiętości 444 mm. Masa całkowita AIM-9X to zaś 85 kg.

Dodajmy, że wspomniana broń jest w Polsce przenoszona przez samoloty F-16. Polskie siły powietrzne wykorzystują swoje myśliwce F-16 wyposażone w nowoczesne systemy awioniki, które znacznie poprawiają efektywność maszyny w działaniach bojowych. Jednym z najważniejszych komponentów tej technologii jest radar AN/APG-68. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie i śledzenie celów z dużych odległości, co daje znaczną przewagę podczas operacji.

Co więcej, system LANTIRN (Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night) umożliwia dokładną nawigację oraz atak na cele nawet w warunkach nocnych i przy niekorzystnej pogodzie. Tego typu zaawansowane technologie znacznie poszerzają możliwości bojowe polskich F-16, pozwalając na precyzyjne ataki w różnych, często wymagających sytuacjach operacyjnych.