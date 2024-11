Zawarte 25 lat temu międzypaństwowe porozumienie zakładało przekazanie Rosji ukraińskich bombowców Tu-95 i Tu-160, a także silników i części zamiennych do nich, jak również uzbrojenia lotniczego w postaci pocisków manewrujących Ch-55 . Jeden z pocisków tego typu, pozbawiony głowicy bojowej, spadł w grudniu 2022 roku w Polsce pod Bydgoszczą .

Zarówno wymienione samoloty, jak i przekazane pociski zostały ćwierć wieku później użyte do ataków na Ukrainę. Byłe ukraińskie samoloty wzięły udział m.in. w ataku na kijowski szpital dziecięcy Ochmatdyt.

Samoloty te po przekazaniu były przez Rosję wykorzystywane m.in. podczas nalotów w Syrii, a także do kurtuazyjnych wizyt zagranicznych, jak lot do Wenezueli. Obecnie są używane do atakowania Ukrainy.