Projekt, który postawi Europę na nogi? Szykują się zmiany w podejściu do obronności

Jak donosi Politico, projekt 20-stronnicowego dokumentu, do którego dotarli dzeinnikarze serwisu, ma zostać przedstawiony szerszemu gronu europejskich polityków w przyszłym tygodniu i może ulec jeszcze zmianom. Zwrócono w nim uwagę na zwrot w polityce zagranicznej administracji Trumpa, oraz niepewność USA jako dotychczasowego gwaranta globalnego bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony nie zabrakło w nim podkreślenia, że "NATO pozostaje kamieniem węgielnym zbiorowej obrony w Europie".

"Europa nie może traktować gwarancji bezpieczeństwa USA jako czegoś oczywistego i musi znacznie zwiększyć swój wkład w zachowanie NATO" - ma głosić projekt, w którym również wspomniano o uzależnieniu Europy od amerykańskich możliwości militarnych. Niezaprzeczalnym bowiem faktem jest to, że USA są największym światowym eksporterem broni, a Europa jest aktualnie jej największym odbiorcą .

Najnowsze dane zaprezentowane przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) wskazują, że import broni przez europejskich członków NATO wzrósł ponad dwukrotnie między latami 2015–2019 a 2020–2024. Mowa tu o wzroście aż o 105 proc. Co więcej, w latach 2020-2024 USA dostarczyły aż 64 proc. tej broni. Dla porównania w latach 2016-2019 Amerykanie odpowiadali za 52 proc. dostaw. Pozostałymi dostawcami - jednak ze znacznie mniejszym udziałem - były Francja i Korea Południowa (po 6,5 proc.), Niemcy (4,7 proc.), a także Izrael (3,9 proc.).

SIPRI zwraca również uwagę, że w latach 2020–2024 Stany Zjednoczone odpowiadały za 43 proc. światowego eksportu broni. Było to ponad czterokrotnie więcej niż w przypadku drugiego, największego na świecie eksportera broni, czyli Francji. Twarde dane nie kłamią i jednoznacznie wskazują na uzależnienie Europy od przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych. Pokazują też, jak mocna była dotychczasowa wiara w obietnice amerykańskiego wsparcia militarnego w przypadku ewentualnej wojny w europejskiej części NATO. Obecnie jest ona mocno zachwiana, a kolejne decyzje administracji Trumpa tylko utwierdzają Europejczyków w tym, że przyszedł czas na zmiany.

Nowy dokument, o którym pisze Politcio, ma drastycznie zmienić dotychczasowe podejście do obronności w Europie. Wynika z niego, że Unia Europejska postawi na broń produkowaną w regionie, a także dostarczaną przez "podobnie myślące firmy z państw trzecich". Serwis wymienia, że w projekcie znalazły się też zapisy o zachęcaniu do wspólnych zakupów broni i ułatwianiu finansowania projektów obronnych. UE planuje również skupić się na kluczowych obszarach, w których Europa ma niedobory potencjału, a tych - jak się okazuje - jest co najmniej kilka. Mowa tutaj przede wszystkim o obronie powietrznej, mobilności wojskowej, oraz ograniczeniu biurokracji w obszarze inwestycji w obronność.