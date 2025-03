Fuzja termojądrowa. Nieskończone źródło energii coraz bardziej realne

Naukowcy z Tokamak Energy w Wielkiej Brytanii testują nową technologię nadprzewodników, która może zrewolucjonizować tokamaki. Materiał REBCO to nadprzewodnik, który może zapewnić silne pole magnetyczne, niezbędne do utrzymania plazmy w odpowiedniej temperaturze.

Plazma natomiast to tak zwany czwarty stan materii, który jest gazowym zbiorem dodatnich jonów i wolnych elektronów. Ten fascynujący stan napędza fuzję gwiazd i inspiruje naukowców w poszukiwaniu niekończących się źródeł energii jądrowej. Plany są ambitne, ale utrzymanie plazmy w reaktorze nie jest łatwe i do tej pory nie dysponowaliśmy technologią, która by nam to umożliwiła, bowiem plazma w reaktorze musi osiągać wartość 100 milionów stopni Celsjusza. Czy to w ogóle możliwe?