Tego Rosjanie nie przewidzieli. Sojusznicy zaczęli kupować broń z Chin

Wojna w Ukrainie i jej liczne konsekwencje (w tym sankcje, ostracyzm świata wobec Rosji czy problemy z dotrzymywaniem przez Moskwę terminów zawartych w umowach) sprawiły, że pozycja Rosji jako dostawy uzbrojenia mocno spadła. Z najnowszego raportu Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SPIRI) wynika, że w 2024 r. eksport rosyjskiej broni był o aż 47 proc. mniejszy w porównaniu do sytuacji z 2022 r.

HQ-17AE jest eksportową wersją HQ-17A, czyli chińskiego kołowego zestawu przeciwlotniczego typu ziemia-powietrze. Pod względem konstrukcji oraz możliwości dość mocno przypomina radziecki Tor-M1, chociaż chiński wariant jest postrzegany jako nieco lepszy. Zapewnia możliwość przechwytywania celów powietrznych na dystansie od 1,5 km do 15 km (poruszających się na wysokościach od 10 m do 10 km). Wykorzystywane w tym systemie pociski ważą ok. 165 kg i mierzą 2,9 metra długości.